足球》C羅再拚冠！台灣今晚起全程轉播聯合會盃

足球金童C羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕剛為西甲豪門皇家馬德里奪下歐洲冠軍盃的足球金童C羅，將換上國家戰袍率領葡萄牙繼續挑戰今日開踢的世界聯合會盃金盃，台灣足球迷將能透過愛爾達電視觀賞到全程賽事。

世界盃明年在俄羅斯開踢，國際足總在前一年依照慣例邀集6大洲冠軍、和上屆世界杯冠軍以及地主國共8隊舉行聯合會盃，也作為2018年世界盃的前哨戰，從6月17日至7月3日在遙遠的戰鬥民族俄羅斯點燃戰火，8支參賽國包括德國、葡萄牙、喀麥隆、紐西蘭、澳洲、墨西哥、智利、俄羅斯。

台灣轉播重大世界性足球賽邁入第9年，最有心、也最專業的愛爾達電視，將全程轉播聯合會盃16場精彩賽事，愛爾達足球台於今晚9點先轉播隆重開幕式，緊接著11點直播首戰紐西蘭對俄羅斯，台灣足球迷可以和全世界數十億球迷同步感受今年最夯的足球熱潮！