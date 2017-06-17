MLB》釀酒人牛棚消耗過度 美媒點名王維中當救星
2017/06/17 15:58
王維中。（取自釀酒人3A官方推特）
〔體育中心／綜合報導〕釀酒人季初指定菲利茲（Neftali Feliz）擔任球隊終結者，但季中表現不佳遭拔除，而球團近日將其指定讓渡（DFA），釀酒人牛棚多了一席空位，有美媒建議該讓台灣左投王維中上去試試看。
《FanSided》專欄作家加斯帕（David Gasper）撰文指出，釀酒人先發近日相當不穩，常常撐不完5局，導致牛棚提早打卡上班，工作量增加也導致牛棚相當疲累，後援投手共出賽69場投249.2局，在大聯盟高居第2只輸紅人隊，失分是國聯第3多，保送125次則高居大聯盟第一。
作者認為後援投手消耗過大進而影響成績，球團應該拉上小聯盟3A選手，讓牛棚鬆口氣，加斯帕點名Rob Scahill、Michael Blazek和王維中，有機會能夠登上大聯盟。王維中本季轉任後援，近10戰繳出無自責分的表現，防禦率低到只有1.72，對於左打相當有壓制力，被打擊率僅有1成50。
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