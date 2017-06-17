中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案
2017/06/17 16:48
中職測試會設有雨備方案，圖為去年參加測試並順利進入職棒的投手林威志。（資料照，記者廖振輝攝）
〔記者羅志朋／新北報導〕這幾天梅雨來襲，因雨勢過大造成場地積水，今天中職3場比賽都延期開打，下禮拜一（6月19日）在新莊球場所舉行的中職新人選拔測試會，可能也會受大雨影響，能否順利進行還是未知數。
中職聯盟表示，測試會當天分上、下午兩個梯次，如果早上天氣不好，會先取消上午梯次，延至6月26日（星期一），再視下午天候狀況，若沒再下雨且場地許可，先行測試下午梯次，若一整天都下雨造成場地積水無法進行，那麼，兩梯次都順延至6月26日。
今年首度採實戰測試，原本有109名球員報名，其中有3人已經過球團推薦進入選秀會，因此，後天將有106人參加測試會，報名和參加測試會人數都是史上新高。
不少中職現役球員，都是經過測試會考驗，再投入選秀進職棒，並各擁一片天，包括朱育賢、蘇緯達、江忠城、高孝儀、王梓安、張詠漢、方克偉，英雄不怕出身低，他們證明沒資歷不代表沒實力，砂礫中依然可以挖掘到珍珠。
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