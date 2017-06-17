日職》正式轉中繼調整 宋家豪等待731前的換約機會

背號仍是143號，宋家豪也期待早日換約，能換上43號球衣。（特派記者倪婉君攝）

〔特派記者倪婉君／仙台報導〕旅日投手宋家豪今晚將在樂天育成比賽中登板，是他正式轉中繼出賽的第1場比賽，也持續精進自己，等待7月31日前的換約機會。

今年是宋家豪旅日的第2個球季，但他目前仍是背號143號的育成選手，尚未成為支配下球員，「不會著急啊，就慢慢來，還有很長一段路。」宋家豪認為如果還不到球隊想要的東西，可能就要再等，也不一定。

總之，他就是把自己的球路再精進，「我現在就是要加強控球和迴轉速，就是要練更精，如果全部的球都是30%也沒有用，要提升到60、70%以上。」

依日職規定，不管是本國或外國球員，若要換約成支配下球員合約，就必須在7月31日之前完成。宋家豪目前配合球團規畫，嘗試轉中繼調整看看，「他們想看看我多種角色。」

今晚在樂天球場對Kirayaka銀行隊的比賽，宋家豪就將首次以中繼身分上場，在練習時，投手教練也告訴他如果先發投手不行，要有提前上場的準備。

今年不管是保送或防禦率都偏高，宋家豪說，可能是第2年，對方打者對自己的配球和投球習性也已瞭解，現在就是要再多觀察對方，每晚回去看影片，是必做的功課。