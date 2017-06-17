日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武
2017/06/17 17:15
法伊夫大聯盟出賽皆是效力道奇。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕馬林魚30歲右投法伊夫（Stephen Fife）連3個球季拚不上大聯盟，今天和西武獅達成合約共識，轉戰日職舞台。
法伊夫2008年選秀被紅襪選中，大聯盟生涯18場出賽4勝6負防禦率3.66，全是在2012至2014年效力道奇時留下。去年11月他被小熊釋出，一個月後與馬林魚簽約，雖然在春訓有5場出賽（1先發）拿下1勝，還是等不到機會返回大聯盟。
法伊夫本季3A出發，12場先發出賽4勝3敗，防禦率3.97，即將轉換跑道，法伊夫表示，能成為曾稱霸日職系列賽冠軍隊伍西武的一員非常興奮，「很榮幸有機會在日職打球，也很期待學習日本的棒球、體驗日本的文化，能有新的發現。」
相關新聞
- 日職》正式轉中繼調整 宋家豪等待731前的換約機會
- MLB》「我引退了」 黑田大叔赴美親自告訴一朗
- 日職》大聯盟緊盯的「日本楚奧特」 打擊率竟聯盟墊底
- 岱鋼親口說沒事 休1天今上場
- 那一推沒決裂 陽收到鶴岡LINE關切
推薦新聞
-
棒球》風雨無阻 明星公益棒球賽雨中開打2017/06/17 18:36
-
中職》聯名商品20分鐘掃光 變形金剛「大黃蜂」明開球2017/06/17 17:22
-
中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案2017/06/17 16:48
-
MLB》貝茲攻守俱佳 轟陽春砲撃垮太空人（影音）2017/06/17 15:08
-
MLB》穿法官球衣練揮棒 小球迷場邊「開庭」萌翻天（影音）2017/06/17 14:24