日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武

法伊夫大聯盟出賽皆是效力道奇。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚30歲右投法伊夫（Stephen Fife）連3個球季拚不上大聯盟，今天和西武獅達成合約共識，轉戰日職舞台。

法伊夫2008年選秀被紅襪選中，大聯盟生涯18場出賽4勝6負防禦率3.66，全是在2012至2014年效力道奇時留下。去年11月他被小熊釋出，一個月後與馬林魚簽約，雖然在春訓有5場出賽（1先發）拿下1勝，還是等不到機會返回大聯盟。

法伊夫本季3A出發，12場先發出賽4勝3敗，防禦率3.97，即將轉換跑道，法伊夫表示，能成為曾稱霸日職系列賽冠軍隊伍西武的一員非常興奮，「很榮幸有機會在日職打球，也很期待學習日本的棒球、體驗日本的文化，能有新的發現。」