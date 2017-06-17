中職》聯名商品20分鐘掃光 變形金剛「大黃蜂」明開球
2017/06/17 17:22
柯博文與大黃蜂。（球團提供）
〔記者郭羿婕／台南報導〕今晚台南獅象戰因雨延至明天進行雙重賽，獅隊週末的「變形金剛棒球派對」見面會今天下午照常舉行，柯博文和大黃蜂現身球場，吸引不少球迷冒雨排隊合照，並搶購週邊商品。
今晚原本安排大黃蜂開球，暫定延到明天，但因變形金剛無法淋雨，若仍有雨勢，可能改到7月初。只要天公作美，獅隊選手和教練明天晚場比賽將換上柯博文的盔甲球衣出賽。
「變形金剛棒球派對」商品也大受歡迎，在統一獅官方購物商城販售的系列主題球衣，今午約20分鐘就銷售一空，相關限量產品剩餘數量不多，在現場販售。
今晚台南獅象戰因雨延至明天進行雙重賽，獅隊週末的「變形金剛棒球派對」見面會今天下午照常舉行，柯博文和大黃蜂現身球場，吸引不少球迷冒雨排隊合照，並搶購週邊商品。（記者郭羿婕攝）
獅隊變形金剛派對，商品下雨照樣熱賣。（球團提供）
相關新聞
- 中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案
- 中職》又延賽了！ 台南、新莊單日3戰皆打不成
- 中職》曾拒美職6位數美金合約 彭名宇宣布參加選秀
- 中職》致勝全壘打「被消失」 陳子豪霸氣回應
- 中職》業餘強投鄭文豪 今年確定不會選秀
推薦新聞
-
日職Live》頭部觸身球後出賽 陽岱鋼首打席敲長打2017/06/17 18:46
-
日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）2017/06/17 18:30
-
中職》聯名商品20分鐘掃光 變形金剛「大黃蜂」明開球2017/06/17 17:22
-
日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武2017/06/17 17:15
-
MLB》穿法官球衣練揮棒 小球迷場邊「開庭」萌翻天（影音）2017/06/17 14:24