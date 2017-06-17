中職》聯名商品20分鐘掃光 變形金剛「大黃蜂」明開球

柯博文與大黃蜂。（球團提供）

〔記者郭羿婕／台南報導〕今晚台南獅象戰因雨延至明天進行雙重賽，獅隊週末的「變形金剛棒球派對」見面會今天下午照常舉行，柯博文和大黃蜂現身球場，吸引不少球迷冒雨排隊合照，並搶購週邊商品。

今晚原本安排大黃蜂開球，暫定延到明天，但因變形金剛無法淋雨，若仍有雨勢，可能改到7月初。只要天公作美，獅隊選手和教練明天晚場比賽將換上柯博文的盔甲球衣出賽。

「變形金剛棒球派對」商品也大受歡迎，在統一獅官方購物商城販售的系列主題球衣，今午約20分鐘就銷售一空，相關限量產品剩餘數量不多，在現場販售。

今晚台南獅象戰因雨延至明天進行雙重賽，獅隊週末的「變形金剛棒球派對」見面會今天下午照常舉行，柯博文和大黃蜂現身球場，吸引不少球迷冒雨排隊合照，並搶購週邊商品。（記者郭羿婕攝）

獅隊變形金剛派對，商品下雨照樣熱賣。（球團提供）