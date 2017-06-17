中職》爭取一級賽事主辦權 吳志揚、馮勝賢赴歐拜會WBSC

中職會長吳志揚（左）、秘書長馮勝賢赴歐拜會WBSC。（聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒會長吳志揚及秘書長馮勝賢今（17日）連袂前往歐洲拜會世界棒壘球總會（WBSC）Riccardo Fraccari會長以及Michael Schmidt秘書長，討論並爭取世界12強等國際一級賽事，由中華職棒聯盟代表台灣主辦及參賽相關事宜。

吳志揚表示，此行拜會WBSC會長及秘書長，主要希望中職能以世界棒壘球總會準會員的身分，爭取代表台灣參與國際一級賽事的主辦，同時也與Riccardo Fraccari會長針對未來國際賽事的合作交換意見。

馮勝賢則強調，中職本身具有舉辦大型賽事的能力，再加上參賽選手幾乎來自中職四支球團，因此希望表達對於邀請球員參賽、賽事訓練準備工作、後勤支援以及在台灣的賽事主辦等事務，在「事權統一」的原則下交由中華職棒負責，為台灣棒球在國際賽爭取優異的成績。

吳志揚會長指出，中華職棒的使命就是要讓台灣棒球在國際舞台發光發熱，喚起台灣的棒球魂，並用國際賽的亮眼表現，回饋長期支持棒球的國人。「若國際賽交由中華職棒主辦，聯盟有信心，也有決心一定會全力做好。」