高球》台灣女將陳思涵 日本女子次巡賽奪赴日首冠

台灣女將陳思涵今天在日本LPGA次級巡迴賽上田丸子Grand Vrio女子高球賽奪下赴日首冠。（取自日本LPGA）

〔記者趙新天／綜合報導〕台灣女將陳思涵今天在日本LPGA次級巡迴賽上田丸子Grand Vrio女子高球賽，經歷延長加賽，力退對手奪下赴日首座冠軍。

陳思涵今天飆出5個博蒂、1個柏忌的67桿，是她赴日1年半以來，首次打出6字頭好成績，讓她以總計210桿從並列23名躍升到並列第1。

原本排名前3名的日本選手今天都沒打出滿意結果，昨天排第4的業餘選手今綾奈，今天繳出平標準桿71桿，總計也是210桿。

兩人回到最後1洞延長加賽決勝，這洞是短洞，陳思涵平順開球上果嶺，今綾奈失擊打到果嶺外，回切之後兩推吞柏忌。陳思涵簡單兩推進洞，抱走職業生涯首勝。

賽後陳思涵表示，很高興能拿到冠軍，獲勝的感覺真好。她說：「今天運氣不錯，自己的節奏保持得很好，這回合打得很積極。」

這是陳思涵從去年開始到日本次巡賽磨練，至13場比賽的第1勝，接下來的目標是打進日本LPGA巡迴賽。她的父親陳鍵成是長春職業選手，陳思涵笑說：「這週爸爸在台灣也有比賽（仰德長春公開賽），但我比爸爸早一步拿到冠軍了。」

這場比賽台灣女將魏筠潔以213桿並列14名，謝瑀玲214桿並列18名。