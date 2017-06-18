陽岱鋼昨開轟今能否延續手感？今日賽事預告與轉播
2017/06/18 07:10
紅襪作客休士頓3連戰來到第2場，今天由波瑟羅率先登板，聯盟霸主太空人則是派出保里諾尋求本季首勝，去年拿下美聯塞揚獎的波瑟羅六月尚未開胡另有2敗，本季防禦率4.67，最終勝投將由誰拿下？
由於梅雨季攪局，延賽後中職南北皆為一日兩戰，桃猿首戰由強投史博威對決悍將羅力，晚間則是王溢正與神盾的對抗；統一由江辰晏率先登板捍衛主場，晚上再由布魯斯接手，兄弟則是派出兩位洋投踢館，由羅曼與肯恩先後接力。
日職將在下午1點開打，台灣好手陽岱鋼所屬的巨人將迎戰羅德，而昨天開轟的陽岱鋼能否延續好手感？一起來關注！
MLB
08:00 紅襪 vs. 太空人（FOX體育、民視）
中職
13:05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將（緯來育樂、愛爾達足球、CPBLTV）
13:05 Lamigo桃猿 vs. 富邦悍將（緯來體育、愛爾達育體育、CPBLTV）
17:05 中信兄弟 vs. 統一獅（愛爾達育樂、CPBLTV）
17:05 中信兄弟 vs. 統一獅（FOX體育、愛爾達育樂、CPBLTV）
日職
13:00 羅德 vs. 巨人（緯來體育、愛爾達體育）
13:00 樂天 vs. 阪神（ELEVEN）
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