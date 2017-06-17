中職》潘武雄脊椎滑脫 舊傷進職棒後首度發作

潘武雄。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊主將「TAKE」潘武雄因舊傷復發，暫下二軍休養，他今天現身台南球場，狀況已好轉，並透露這是業餘時期就有的脊椎滑脫，進職棒後首次發作。

潘武雄先前因右腳無名趾挨球吻，6月9日才回一軍，不料11日結束桃園比賽搭巴士回台南後，引發脊椎滑脫舊傷。

不過潘武雄說，應非搭車所致，之前坐車都沒事，自己也不知為何突然這樣，所幸已無大礙，可正常活動，僅有微痠感。

潘武雄以往因脊椎滑脫不必當兵，曾考慮開刀治療，之後藉由強化背、腹部肌肉保護脊椎，進職棒後都沒事，這次復發還是首見。