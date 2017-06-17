中職》潘武雄脊椎滑脫 舊傷進職棒後首度發作
2017/06/17 18:14
潘武雄。（資料照，記者陳志曲攝）
〔記者郭羿婕／台南報導〕獅隊主將「TAKE」潘武雄因舊傷復發，暫下二軍休養，他今天現身台南球場，狀況已好轉，並透露這是業餘時期就有的脊椎滑脫，進職棒後首次發作。
潘武雄先前因右腳無名趾挨球吻，6月9日才回一軍，不料11日結束桃園比賽搭巴士回台南後，引發脊椎滑脫舊傷。
不過潘武雄說，應非搭車所致，之前坐車都沒事，自己也不知為何突然這樣，所幸已無大礙，可正常活動，僅有微痠感。
潘武雄以往因脊椎滑脫不必當兵，曾考慮開刀治療，之後藉由強化背、腹部肌肉保護脊椎，進職棒後都沒事，這次復發還是首見。
相關新聞
- 中職》爭取一級賽事主辦權 吳志揚、馮勝賢赴歐拜會WBSC
- 中職》聯名商品20分鐘掃光 變形金剛「大黃蜂」明開球
- 中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案
- 中職》又延賽了！ 台南、新莊單日3戰皆打不成
- 中職》曾拒美職6位數美金合約 彭名宇宣布參加選秀
推薦新聞
-
日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德2017/06/17 20:10
-
日職Live》陽岱鋼開轟 巨人完封羅德2017/06/17 20:00
-
日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）2017/06/17 18:30
-
中職》爭取一級賽事主辦權 吳志揚、馮勝賢赴歐拜會WBSC2017/06/17 17:40
-
中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案2017/06/17 16:48