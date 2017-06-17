棒球》風雨無阻 明星公益棒球賽雨中開打（影音）

〔記者詹士弘／雲林報導〕風雨無阻，明星公益棒球賽今天傍晚在雨中開打，斗六棒球場雖然場地狀況不佳，但明星們為做公益，照原訂計畫進行表演賽，要給民眾最佳的演出，門票每張只要150元，現在還來得及進場，但記得要撐傘。

梅雨狂炸台灣，斗六地區陰雨不斷，比賽前還下了一陣大雨，華山基金會工作人員為祈求不再降雨，還在球場大跳「祈晴雨」，說也奇怪，跳完之後，雨勢果然變小，雖然不見太陽，但可以勉強比賽。

雲林縣政府秘書長黃玉霜、斗六市長謝淑亞，立委張麗善、劉建國，及縣議員賴淑娞等人都前往支持打氣，一起開球；藝人王彩樺與三太子也在球場大跳「保庇」，除了娛樂觀眾，也祈求比賽能順利進行。

澎恰恰領軍的明星公益棒球賽已經連續第3年至斗六棒球場辦比賽，現場觀眾只要花150元，想做愛心的民眾，現在入場還來的及。

球賽在雨中開打。（記者詹士弘攝）

明星球員入場介紹。（記者詹士弘攝）

民眾熱情參與，撐著雨傘看比賽。（記者詹士弘攝）

民眾熱情參與，撐著雨傘看比賽。（記者詹士弘攝）

明星球員與來賓大合照。（記者詹士弘攝）

立委張麗善將愛心球傳回本壘。（記者詹士弘攝）

雲林縣府秘書長黃玉霜為比賽開球。（記者詹士弘攝）



雲林縣府秘書長黃玉霜為比賽開球。（記者詹士弘）

立委張麗善、斗六市長謝淑亞等人也到場加油打氣。（記者詹士弘攝）

辣妹熱舞為比賽暖場。（記者詹士弘攝）

藝人王彩樺與三太子也在球場大跳「保庇」。（記者詹士弘攝）

藝人王彩樺與三太子也在球場大跳「保庇」。（記者詹士弘攝）

明星球員黃鐙輝是雲林虎尾人。（記者詹士弘攝）