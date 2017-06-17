日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）
2017/06/17 18:30
〔體育中心／綜合報導〕旅日球星「巨人陽」陽岱鋼15日對軟銀遭觸身球爆頭，昨天休兵一日，今天重返先發陣容，首打席就敲出二壘安打。
陽岱鋼15日因頭部觸身球退場，昨天比賽休兵，今天對羅德先發第6棒中外野手，2局下半第一打席擊出右外野二壘安打，也是他本季第2支二壘打，YOH桑在上壘後露出笑容。
陽岱鋼日前在球團為他辦的「岱鋼日」生涯千場出賽，今天賽前累積950安打，若他能健康、穩定在一軍出賽，千安里程碑也可望在本季達成。
2回、#陽岱鋼 選手が右中間へ二塁打！— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） June 17, 2017
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