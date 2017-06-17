NBA》我就是黑人版Curry！歐尼爾大秀三分球（影音）

〔體育中心／綜合報導〕昔日球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'neal）現擔任球評，時常語出驚人，退休後他並沒有和籃球絕緣，日前還大秀三分球，更自封「黑人版柯瑞（Stephen Curry）」！

歐尼爾最近和訓練師單挑，不但依然倚仗大個子優勢，還多了他過去生涯較弱的「三分球」絕招！歐尼爾先是三分球投2中2，對著鏡頭嗆聲「有沒有球探要簽我啊？」之後大秀球迷熟悉的暴扣。當他再次投進三分球時，歐尼爾更興奮自稱「黑人版柯瑞」，還加碼學起騎士詹姆斯的招牌慶祝動作。

歐尼爾上個月貼出練球影片，逗趣留下「如果有人缺大個子，我今天就能簽10天約！」近期再加練三分球。值得一提的是，歐尼爾生涯總共只有22次三分球出手，命中一顆。

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