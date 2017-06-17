日職》一甩頭部觸身球陰霾 陽岱鋼敲轉隊首轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕台灣「巨人陽」開轟！在頭部觸身球之後，陽岱鋼回到先發，8局下半面對羅德投手土肥星也，陽岱鋼轟出2分打點全壘打，也是他轉隊首轟。

陽岱鋼6月才回到一軍，前2日遭頭部觸身球問候，休兵一日，陽岱鋼在今天8局下敲出轉隊以來、本季首轟，邁入第4年的「岱我飛翔，敢夢計畫」，延續前3年累積逾150萬元，今天的2分砲也帶有3萬元的公益價值。

陽岱鋼敲出本季首轟。（取自巨人推特）