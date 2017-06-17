日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德
2017/06/17 20:10
陽岱鋼敲出本季首轟。（取自讀賣巨人推特）
［記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼在休兵一日後，今晚敲出本季首轟，也是轉戰讀賣巨人以來的第一支全壘打，賽後受訪，陽岱鋼向東京巨蛋球迷喊出久違的口號「HAPPYです」，加上先發投手田口麗斗9局10K好投，8：0完封羅德，喜收2連勝。
陽岱鋼15日挨了軟銀投手森唯斗頭部觸身球，當天比賽提前退場，昨天沒有出賽。今天陽岱鋼以第6棒中外野手出賽，首打席敲出二壘安打，8局下村田修一率先送回1分後，陽岱鋼接力轟出右外野2分砲，5打數2安打2打點，打擊率上升至2成70。
自5月21日完投完封勝橫濱DeNA後，田口麗斗3週先發沒有勝投，今對羅德9局燃燒117球，只被打4支安打無失分，飆出10K，生涯第3次完封勝到手。
相關新聞
- 日職》一甩頭部觸身球陰霾 陽岱鋼敲轉隊首轟
- 日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）
- 日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武
- 日職》正式轉中繼調整 宋家豪等待731前的換約機會
- MLB》「我引退了」 黑田大叔赴美親自告訴一朗
推薦新聞
-
中職》潘武雄脊椎滑脫 舊傷進職棒後首度發作2017/06/17 18:14
-
高球》台灣女將陳思涵 日本女子次巡賽奪赴日首冠2017/06/17 17:30
-
日職》無緣當殷仔隊友 馬林魚30歲右投轉戰西武2017/06/17 17:15
-
中職》梅雨來襲 測試會有雨天備案2017/06/17 16:48
-
日職》正式轉中繼調整 宋家豪等待731前的換約機會2017/06/17 16:46