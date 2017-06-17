日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德

陽岱鋼敲出本季首轟。（取自讀賣巨人推特）

［記者石毓琪／綜合報導〕旅日好手陽岱鋼在休兵一日後，今晚敲出本季首轟，也是轉戰讀賣巨人以來的第一支全壘打，賽後受訪，陽岱鋼向東京巨蛋球迷喊出久違的口號「HAPPYです」，加上先發投手田口麗斗9局10K好投，8：0完封羅德，喜收2連勝。

陽岱鋼15日挨了軟銀投手森唯斗頭部觸身球，當天比賽提前退場，昨天沒有出賽。今天陽岱鋼以第6棒中外野手出賽，首打席敲出二壘安打，8局下村田修一率先送回1分後，陽岱鋼接力轟出右外野2分砲，5打數2安打2打點，打擊率上升至2成70。

自5月21日完投完封勝橫濱DeNA後，田口麗斗3週先發沒有勝投，今對羅德9局燃燒117球，只被打4支安打無失分，飆出10K，生涯第3次完封勝到手。