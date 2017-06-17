網球》伯明罕草地女網 謝淑薇會外大逆轉開胡

謝淑薇伯明罕女網會外賽開胡。（資料照，路透社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕7月溫布頓草地大滿貫暖身的英國伯明罕女網賽，會外賽已經開打，目前世界女單排名116的老將謝淑薇，排單打會外第3種子，首輪迎戰瑞士陌生對手佩琳（ Conny Perrin）後來居上，1：6、7：6（7：5）、6：1完成大逆轉，小薇有驚無險開胡，也持續朝會內舞台邁進。

這項總獎金88.504萬美元 （約2686萬台幣）的WTA職業巡迴賽，單打會內僅32籤，會外則多達3輪。31歲的謝淑薇與排行204、年輕4歲歐洲對手首度交鋒，開賽失誤連連、保不住自己發球局，首盤很快拱手讓人；所幸次盤小薇回穩全力反擊，互破關鍵時刻總能緊咬對手不放，戰線拉進搶7更壓制住佩琳火力，5：5時順勢打破僵局，連下2球扳回一城。

決勝盤謝淑薇乘勝追擊，接連3度破發，強勢進攻重挫對手士氣，秋風掃落葉般連趕6局，總計歷經1小時36分鐘拉鋸，費番手腳挺進第2輪。此役小薇挨了6記愛司轟炸，不過佩琳也發出5記雙誤，加上小薇逼出15個破發點5度得逞，總算絕地大反撲出線。