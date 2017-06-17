日本公開賽》德國對手來陰的 鄭怡靜痛失四強門票超不爽

鄭怡靜（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名第8的鄭怡靜今天在日本桌球公開賽女單八強賽，以2:4敗給世界排名第9的德國削球好手韓瑩，無緣晉級四強，但對手在第6局逕自走出場治療抽筋，明顯違反桌球規則，讓她輸得很不甘心。

鄭怡靜打完前5局以2:3落後，第6局鄭怡靜以4:2開局後，之前已叫過暫停的韓瑩突然走到場外，隨後躺在地板上接受教練按摩左小腿。

鄭怡靜說:「我也不知道發生什麼事，當時我第一反應是怎麼了，看她走向教練席，我只能跟著休息，當時只想戰術，該怎麼打。」

鄭怡靜以為韓瑩扭傷腳，但裁判沒有跟她解釋原因，手感正熱的鄭怡靜就這樣被迫休息10分鐘。恢復比賽後，韓瑩似乎完全沒事般，反而是鄭怡靜身體冷掉，最後被對手打出一波9:3攻勢，以7:11飲恨。

賽後鄭怡靜向大會提出抗議，國際桌總給的解釋是:「比賽已經結束了﹗」她生氣的表示:「抽筋是不可以傷停，要繼續比賽，我的手感正熱，我覺得我那局可以贏的！」

根據桌球規則，球員因當時體力或進行方式導致抽筋過度疲勞等，均不能構成中斷比賽的理由，只有意外事故如跌倒受傷無法比賽時，方得緊急中斷比賽。

韓瑩（取自國際桌總官網）