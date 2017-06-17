羽球》「小戴障礙」遭破解 不影響球后寶座
2017/06/17 21:46
戴資穎昨印尼頂超賽中斷27連勝。（資料照，歐新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇「一姊」戴資穎昨天於印尼頂超賽尋求衛冕失利，27連勝中斷，儘管無法補進積分，不影響她的球后寶座，預計下週四最新排名公布時，她將屹立不搖，續任世界第一。
戴資穎目前以女單94989積分，坐穩世界球后，目前連續登頂29週，世界第二的西班牙瑪琳積分則為77687，仍遠落後給小戴。
男單方面，周天成、王子維兩人都在印尼頂超賽八強止步，分別獲得積分6050，小天有望維持在生涯最佳的世界第五，王子維則將從世界第19，小升3到4名。
男雙「雙李配」李洋／李哲輝同樣挺到八強，目前世界9的他們下週有機會升到第8，屢屢刷新生涯最佳排名。
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