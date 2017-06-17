NBA》麻吉我挺你！閃電俠發文讚詹皇：光頭更好

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星詹姆斯日前剃光頭髮，自嘲自己是「禿頭傻子」，沒想到又被勇士格林（Draymond Green）再續口水戰，不過詹皇前隊友「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）很挺好友的新造型，還為此發文誇讚。

魏德是詹姆斯效力熱火時的隊友，2人和波許（Chris Bosh）合組「三巨頭」拿下2冠，現已各自紛飛。在「詹綠」之爭後，魏德貼出與詹姆斯在2008年奧運「救贖之隊」的照片，當時的詹姆斯頭髮還很茂密，魏德則是光頭。

魏德為這張照片的兩人寫下設計對白，「Bron：哥你看起來超瘋的 我：兄弟，你不妨試著習慣這種造型，有一天你也會禿的……歡迎加入『光頭一族』，這樣看起來更適合你。」