英國陷愁雲慘霧 球王莫瑞求助007

〔中央社〕英國網球名將莫瑞今天接受「泰晤士報」訪問時表示，現在比以往任何時刻都還需要007經典系列電影中情報員詹姆士龐德（JamesBond）團結英國人民的能力。

法新社報導，在英國1年前投票決定脫離歐盟，加上英國接連發生3起致命恐怖攻擊和倫敦住宅大樓失火案，30歲的溫布頓網球賽衛冕冠軍莫瑞（Andy Murray）談起團結的議題。

惡火吞噬住宅大樓，造成至少30人喪生，數十人下落不明，憤怒的民眾走上倫敦街頭抗議。

在溫布頓熱身賽女王草地賽19日於倫敦舉行前，莫瑞告訴「泰晤士報」（The Times）：「每次有新的007電影上映時，每個人都非常興奮。」

「每個人都把007看作是英國人的代表。」

「去年發生的每一件事，國家都必須做出決定。」

莫瑞說：「這讓我們分裂了，還是讓我們更團結？我們越團結，對我們國家越有益。」

莫瑞還說，跟詹姆士龐德不一樣的是，他不希望成為公眾注意的焦點。莫瑞昨天和母親及雙打名將哥哥傑米（Jamie）一同接受女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）授勳。