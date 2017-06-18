MLB》簽約金2.05億破紀錄 狀元游擊手正式加盟雙城

狀元游擊手路易斯正式加盟雙城。（取自雙城官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕雙城今於雙重賽間舉辦記者會，正式簽下選秀狀元高中游擊手路易斯（Royce Lewis），合約總值為672萬5000美元（約2.05億新台幣），刷新高中生簽約金紀錄。

18歲、出身加州JSerra Catholic高中的路易斯，在今年大聯盟潛力榜排名第五，擁有出色打擊能力與速度，能守外野與遊擊，未來將朝游擊發展。雙城棒球事務長佛威（Derek Falvey）表示，球隊選了選秀會中最有天賦、最頂尖的人。

路易斯則說，在聽到自己的名字被宣布之前，並不知道雙城會在第一輪就選中他，但也霸氣表示：「我從來不看報導、也沒有任何社群媒體，我相信我的能力、確信自己能成為頂尖人物，所以我毫無疑慮。」

路易斯簽約。（取自雙城官方臉書）

雙城正式簽下路易斯。（法新社）

關於路易斯打破高中生簽約金紀錄，經紀人波拉斯表示自己一點也不意外，早在冬季會議和雙城高層碰面時，他就知道了，「我在這行很久了，Royce又是個出眾的傢伙，我想他以後會是個棒球員的典範。」波拉斯說。

美媒指出，路易斯的簽約金672萬5000美元（約2.05億新台幣），比今年首輪建議簽約金777萬700美元（約2.37億新台幣）還低，雙城省下約100萬美元的談約籌碼。美媒推測，雖然路易斯貴為選秀狀元，但簽約金將不會是今年最高價碼，首輪第五順位的Kyle Wright預估簽約金為700萬美元（約2.14億新台幣），首輪第四順位的Brendan McKay有可能更高。

路易斯穿上球衣拍照。（取自雙城官方臉書）

路易斯穿上球衣拍照。（取自雙城官方臉書）