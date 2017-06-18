日職》敲轉隊巨人首轟 陽岱鋼招牌動作讓球迷感動（影音）
2017/06/18 07:35
2017.6/17 東京ドーム— りょう （@makka_g9） 2017年6月17日
移籍後初ホームランを放ちスタンドの声援に応える陽岱鋼✨#陽岱鋼#移籍後初ホームラン pic.twitter.com/D0xUwxXxlL
〔體育中心／綜合報導〕日前挨頭部觸身球的陽岱鋼，經檢查無大礙後，昨天重返先發陣容，他敲出轉隊讀賣巨人後的首發全壘打。陽岱鋼在換局交換守備時，脫帽向球迷致敬，讓許多巨人球迷感動。
陽岱鋼昨天在8局下轟出轉隊後第1發全壘打，巨人投手田口麗斗也相當振奮，9局交換守備時，陽岱鋼向中外野走去時，球迷齊聲大喊「陽岱鋼」，他也脫帽向外野的球迷致敬，許多球迷也給予歡呼、掌聲，有日本球迷就在社群媒體稱讚陽岱鋼的禮儀。
包含這發2分彈在內，陽岱鋼昨天5打數有2支安打都是長打，打擊率升至2成70。他賽後接受訪問時也說，「此刻的心情是『Happyです！』」，希望未來能對球隊和球迷有所貢獻。
#本日のヒーローインタビュー#田口麗斗 投手！— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） 2017年6月17日
インターネットで巨人戦を生中継！詳しくはこちら https://t.co/0MVPujAROw #ジャイアンツ #巨人 #東京ドーム #プロ野球 #セパ交流戦 #今こそ一丸 pic.twitter.com/IWCrcFJAFi
相關新聞
- 日職》「最棒的心情！」陽岱鋼開轟新招賣萌（影音）
- 日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德
- 日職Live》陽岱鋼開轟 巨人完封羅德
- 日職》一甩頭部觸身球陰霾 陽岱鋼敲轉隊首轟（影音）
- 日職》休1天再上 陽岱鋼首打席二壘打開張（影音）
推薦新聞
-
NBA》勇士封王超嗨！一行人前往賭城繼續狂歡2017/06/18 07:43
-
陽岱鋼昨開轟今能否延續手感？今日賽事預告與轉播2017/06/18 07:10
-
嘉大追夢3人組》5度選秀皆落空 黃裕翔最悲情2017/06/18 06:00
-
美職乏人問津╱猥褻女童大物 今年退出校隊2017/06/18 06:00
-
世界盃花式撞球雙打賽》連掃7局射日 柯張配晉42017/06/18 06:00