日職》敲轉隊巨人首轟 陽岱鋼招牌動作讓球迷感動（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日前挨頭部觸身球的陽岱鋼，經檢查無大礙後，昨天重返先發陣容，他敲出轉隊讀賣巨人後的首發全壘打。陽岱鋼在換局交換守備時，脫帽向球迷致敬，讓許多巨人球迷感動。

陽岱鋼昨天在8局下轟出轉隊後第1發全壘打，巨人投手田口麗斗也相當振奮，9局交換守備時，陽岱鋼向中外野走去時，球迷齊聲大喊「陽岱鋼」，他也脫帽向外野的球迷致敬，許多球迷也給予歡呼、掌聲，有日本球迷就在社群媒體稱讚陽岱鋼的禮儀。

包含這發2分彈在內，陽岱鋼昨天5打數有2支安打都是長打，打擊率升至2成70。他賽後接受訪問時也說，「此刻的心情是『Happyです！』」，希望未來能對球隊和球迷有所貢獻。