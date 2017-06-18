NBA》勇士封王超嗨！一行人前往賭城繼續狂歡
2017/06/18 07:43
勇士前往拉斯維加斯。（取自ESPN）
〔體育中心／綜合報導〕日前剛結束封王遊行的勇士，慶祝活動尚未結束，一行人昨天又前往賭城拉斯維加斯繼續狂歡。
勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）、格林（Draymond Green）、K.湯普森（Klay Thompson）等人在封王遊行結束後，再搭乘專機前往拉斯維加斯狂歡，並且將觀賞沃德（Andre Ward）和柯瓦列夫（Sergei Kovalev）的拳擊賽。
不過一哥柯瑞（Stephen Curry）缺席了這次的活動，因為愛老婆的他，正陪著妻子參與好萊塢的活動，預計要等到拳擊賽開打當天，他才會與隊友們會合。
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