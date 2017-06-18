日職》敲出轉隊後首轟 高橋監督大讚陽岱鋼

陽岱鋼。（取自讀賣巨人台灣粉絲團臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人旅日好手陽岱鋼昨天敲出轉隊後的首轟，本季第一發全壘打就是直襲右外野的2分砲，5打數2安打都是長打，幫助巨人拿下2連勝。監督高橋由伸對子弟兵也是讚譽有加，稱讚他是一名相當棒的打者。

「進擊的巨人」近日3戰安打都來到雙位數，昨日敲14安再度追平本季新高，陽岱鋼歸隊後打線火力明顯提升。巨人日前吞下13連敗後，內部高層爆出人事大地震，而球隊似乎也展現出新氣象，自13日至今已打出4勝1敗的成績。

巨人監督高橋由伸表示，「雖然球隊目前戰績不盡理想，但如果能繼續保持像近期的好表現，一定會有好的結果。」而他賽後也恭喜陽岱鋼的首轟出爐，並稱讚他是一名很棒的打者。