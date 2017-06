MLB》田中將大4局挨3轟掉5分 洋基吞5連敗（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者林子翔/綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天在客場先發對上運動家,僅投4局被敲3轟失掉5分,洋基最後不敵運動家,吞下5連敗,美東龍頭地位拉警報。

近期狀況起起伏伏的田中將大,前場對天使繳出6.2局失3分1分則的優質先發,但此戰對運動家僅投4局花了82球,雖送出10次三振,被敲5支安打中,包含喬伊斯(Matt Joyce)的首打席陽春砲、希利(Ryon Healy)的雙響砲在內,共失掉5分,隊友打擊也遭到運動家投手封鎖,讓田中將大吞下本季第7敗,防禦率微升為6.34。

洋基全場僅出現5支安打,羅邁(Austin Romine)、賈納(Brett Gardner)各有1安1打點。

運動家全場12支安打,希利單場3安包含2轟有2分打點,喬伊斯3安猛打賞有1分打點,羅薩雷斯(Adam Rosales)、勞瑞(Jed Lowrie)各有1安1打點;運動家先發投手哈恩(Jesse Hahn)主投5局失掉3分,拿下本季第3勝。

