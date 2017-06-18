MLB》田中將大4局挨3轟掉5分 洋基吞5連敗（影音）
2017/06/18 08:27
〔記者林子翔／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天在客場先發對上運動家，僅投4局被敲3轟失掉5分，洋基最後不敵運動家，吞下5連敗，美東龍頭地位拉警報。
近期狀況起起伏伏的田中將大，前場對天使繳出6.2局失3分1分則的優質先發，但此戰對運動家僅投4局花了82球，雖送出10次三振，被敲5支安打中，包含喬伊斯（Matt Joyce）的首打席陽春砲、希利（Ryon Healy）的雙響砲在內，共失掉5分，隊友打擊也遭到運動家投手封鎖，讓田中將大吞下本季第7敗，防禦率微升為6.34。
洋基全場僅出現5支安打，羅邁（Austin Romine）、賈納（Brett Gardner）各有1安1打點。
運動家全場12支安打，希利單場3安包含2轟有2分打點，喬伊斯3安猛打賞有1分打點，羅薩雷斯（Adam Rosales）、勞瑞（Jed Lowrie）各有1安1打點；運動家先發投手哈恩（Jesse Hahn）主投5局失掉3分，拿下本季第3勝。
田中將大挨轟。（法新社）
田中將大挨轟。（美聯社）
田中將大。（美聯社）
相關新聞
- MLB》比賽途中心臟不適 老虎老將進傷兵名單
- MLB》釀酒人牛棚消耗過度 美媒點名王維中當救星
- MLB》貝茲攻守俱佳 轟陽春砲撃垮太空人（影音）
- MLB》鮑爾歸隊就開轟 馬林魚完封勇士
- MLB》穿法官球衣練揮棒 小球迷場邊「開庭」萌翻天（影音）
推薦新聞
-
中職》台南獅象賽午場又延 7/2洲際再戰2017/06/18 09:42
-
足球》聯合會盃開幕戰 地主俄羅斯擊敗紐西蘭2017/06/18 09:01
-
MLB》田中將大4局挨3轟掉5分 洋基吞5連敗（影音）2017/06/18 08:27
-
NBA》狀元連線成真？「富兒子」今前往76人試訓2017/06/18 08:25
-
日職》Happyです！日媒跨頁報導「巨人陽」首轟2017/06/18 08:19