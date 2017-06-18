MLB》田中將大4局挨3轟掉5分 洋基吞5連敗（影音）

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〔記者林子翔／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天在客場先發對上運動家，僅投4局被敲3轟失掉5分，洋基最後不敵運動家，吞下5連敗，美東龍頭地位拉警報。

近期狀況起起伏伏的田中將大，前場對天使繳出6.2局失3分1分則的優質先發，但此戰對運動家僅投4局花了82球，雖送出10次三振，被敲5支安打中，包含喬伊斯（Matt Joyce）的首打席陽春砲、希利（Ryon Healy）的雙響砲在內，共失掉5分，隊友打擊也遭到運動家投手封鎖，讓田中將大吞下本季第7敗，防禦率微升為6.34。

洋基全場僅出現5支安打，羅邁（Austin Romine）、賈納（Brett Gardner）各有1安1打點。

運動家全場12支安打，希利單場3安包含2轟有2分打點，喬伊斯3安猛打賞有1分打點，羅薩雷斯（Adam Rosales）、勞瑞（Jed Lowrie）各有1安1打點；運動家先發投手哈恩（Jesse Hahn）主投5局失掉3分，拿下本季第3勝。

田中將大挨轟。（法新社）

田中將大挨轟。（美聯社）

田中將大。（美聯社）