MLB》49場達成19轟 貝林格明挑戰最快20轟紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕道奇超級新秀貝林格（Cody Bellinger）目前出賽49場比賽，今在比賽中敲出生涯第19支全壘打，明天將有機會挑戰洋基捕手桑契斯（Gary Sanchez）所創下最快20轟紀錄。

貝林格今天在對上紅人的比賽中，敲出3安並有3分打點，其中在第3局更是從紅人先發沃切喬斯基（Asher Wojciechowski）手中轟出2分砲，在生涯前50場比賽內共擊出19支全壘打，目前追平桑契斯去年所創下的紀錄。

桑契斯去年僅花了45場比賽就轟出19支全壘打，打破勇士強打伯格（Wally Berger）自1930年創下的紀錄。而桑契斯與伯格目前並列最快達成20轟的球員，兩人同樣都花了51場比賽完成此項創舉。

不過現在貝林格有機會能打破這項紀錄，若貝林格在明天的第50場比賽中能轟出全壘打的話，那他將成為大聯盟史上最快達成20轟的球員，改寫歷史。

年僅21歲的貝林格今開轟後，以19支全壘打在國聯排名第2，僅落後釀酒人重砲手坦姆斯（Eric Thames）1支全壘打。而貝林格目前打擊率0.260，上壘率則有0.335。

貝林格今轟出2分砲。（法新社）

洋基球員桑契斯目前為最快20轟紀錄保持人。（資料照，今日美國）