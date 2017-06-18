日職》Happyです！日媒跨頁報導「巨人陽」首轟

「體育報知」跨頁報導陽岱鋼的巨人首轟。（特派記者倪婉君攝

〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨轟出轉隊巨人首轟，並首次站上英雄舞台，「體育報知」今以跨頁方式報導陽岱鋼的第1彈，還用他的招牌語「Happyです」當標題，很有氣勢。

在經歷恐怖頭部觸身球後，陽岱鋼只在前天休息一場，昨天又重返先發打線，結果他5打數2安打2打點，除了首打席就揮出二壘安打，8局的右外野兩分砲，更是震撼東蛋。

「體育報知」就以陽岱鋼突破頭部觸身球的恐怖陰影，報導他歸隊後就開轟。頭版放上的是昨投出完封勝的巨人左投田口麗斗，但一翻開內頁，就看到陽岱鋼和隊長坂本勇人互比手勢的跨頁照片，呈現「Happyです」的氣氛。

陽岱鋼特別感謝坂本勇人為他打氣，表示，「和坂本的擊掌真的很開心。」春訓因傷未開上開季，陽岱鋼則對教練團和隊友添麻煩感到抱歉，他將為球隊做出更多貢獻。

陽岱鋼昨在東京巨蛋開轟，「體育報知」今以跨頁報導他的巨人第1彈。（特派記者倪婉君攝）