日職》Happyです！日媒跨頁報導「巨人陽」首轟
2017/06/18 08:19
「體育報知」跨頁報導陽岱鋼的巨人首轟。（特派記者倪婉君攝
〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨轟出轉隊巨人首轟，並首次站上英雄舞台，「體育報知」今以跨頁方式報導陽岱鋼的第1彈，還用他的招牌語「Happyです」當標題，很有氣勢。
在經歷恐怖頭部觸身球後，陽岱鋼只在前天休息一場，昨天又重返先發打線，結果他5打數2安打2打點，除了首打席就揮出二壘安打，8局的右外野兩分砲，更是震撼東蛋。
「體育報知」就以陽岱鋼突破頭部觸身球的恐怖陰影，報導他歸隊後就開轟。頭版放上的是昨投出完封勝的巨人左投田口麗斗，但一翻開內頁，就看到陽岱鋼和隊長坂本勇人互比手勢的跨頁照片，呈現「Happyです」的氣氛。
陽岱鋼特別感謝坂本勇人為他打氣，表示，「和坂本的擊掌真的很開心。」春訓因傷未開上開季，陽岱鋼則對教練團和隊友添麻煩感到抱歉，他將為球隊做出更多貢獻。
陽岱鋼昨在東京巨蛋開轟，「體育報知」今以跨頁報導他的巨人第1彈。（特派記者倪婉君攝）
相關新聞
- 日職》敲出轉隊後首轟 高橋監督大讚陽岱鋼
- 日職》敲轉隊巨人首轟 陽岱鋼招牌動作讓球迷感動（影音）
- 日職》「最棒的心情！」陽岱鋼開轟新招賣萌（影音）
- 日職》陽岱鋼2分砲助陣 田口麗斗10K完封羅德
- 日職Live》陽岱鋼開轟 巨人完封羅德
推薦新聞
-
MLB》哈波愛爸爸貼臉上 國民3轟攻破大都會2017/06/18 09:01
-
MLB》田中將大4局挨3轟掉5分 洋基吞5連敗（影音）2017/06/18 08:27
-
NBA》狀元連線成真？「富兒子」今前往76人試訓2017/06/18 08:25
-
日職》敲出轉隊後首轟 高橋監督大讚陽岱鋼2017/06/18 08:10
-
NBA》勇士封王超嗨！一行人前往賭城繼續狂歡2017/06/18 07:43