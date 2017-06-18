NBA》狀元連線成真？「富兒子」今前往76人試訓

佛爾茲。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕76人官方宣布，今年的選秀熱門人選佛爾茲（Markelle Fultz）將在今天參與球隊試訓，這也意味著76人與塞爾提克的交易已接近完成。

昨天有報導指出，76人打算以今年的探花籤、明年的湖人首輪選秀權及2021年的首輪選秀籤（含保護條款）跟塞爾提克換今年的狀元籤，主要目的是為了爭取華盛頓大學後衛佛爾茲的加入，屆時將有機會看到佛爾茲和去年的狀元西蒙斯（Ben Simmons）聯手；而知名籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，佛爾茲確定在今天參與76人的試訓，也意味著此項交易極有可能成真。

但其他消息指出，先前佛爾茲參與湖人試訓時，表現令湖人高層相當驚艷，也有意追逐他。