MLB》砲聲隆隆 教士11局轟雙響砲勝釀酒人（影音）

索拉堤今轟出雙響砲。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕教士今作客密爾瓦基，兩隊一路鏖戰至11局，共轟出8支全壘打，而教士在11局上靠著史班根柏格（Cory Spangenberg）以及迪阿諾德（Chase d'Arnaud）的陽春砲，終場以7：5力克釀酒人。

教士今全隊轟出5支全壘打，為本季新高，除了史班根柏格及迪阿諾德，二壘手索拉堤（Yangervis Solarte）在第2局時就率先開轟，之後到了10局上更是轟出2分砲，共計有3分打點。邁爾斯（Wil Myers）則貢獻1支陽春砲。

而釀酒人也不惶多讓，不只重砲手坦姆斯（Eric Thames）貢獻1記2分砲，外野手布洛克斯頓（Keon Broxton）在10局時也轟出追平的2分打點全壘打，將戰線延長至11局。

另外釀酒人游擊手阿西亞（Orlando Arcia）在第3局敲出場內全壘打，這是釀酒人自2012年後的首支場內全壘打。儘管釀酒人火力十足，依舊不敵教士在延長賽的單局雙響砲，最終只能無奈吞敗。

教士先發拉梅（Dinelson Lamet）主投6局，被敲2支全壘打，共失3分，另外還飆出12K。托瑞斯（Jose Torres）投1局無失分，拿下勝投。新秀馬東（Phil Maton）則是拿下本季第1次救援成功。

阿西亞敲出場內全壘打