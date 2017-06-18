足球》聯合會盃開幕戰 地主俄羅斯擊敗紐西蘭

俄羅斯選手斯莫洛夫踢進第2球。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕聯合會盃足球賽開幕戰，地主俄羅斯今天凌晨對上紐西蘭，最後以2：0旗開得勝。

世界盃明年在俄羅斯開踢，國際足總在前一年依照慣例邀集6大洲冠軍、和上屆世界盃冠軍以及地主國共8隊舉行聯合會盃（Confederations Cup，或稱聯邦杯），也作為2018年世界盃的前哨戰，從6月17日至7月3日在俄羅斯點燃戰火。

聯合會盃足球賽分為兩組，A組有俄羅斯、墨西哥、葡萄牙、紐西蘭；B組有喀麥隆、智利、澳洲、德國。

這場比賽，俄羅斯球員魯夏可夫（Denis Glushakov）在第31分鐘越過紐西蘭門將，踢進第1分，但大會紀錄卻是紐西蘭球員伯克薩爾（Michael Boxall）的烏龍球；第69分鐘，俄羅斯選手斯莫洛夫（Fyodor Smolov）踢進第2分，助球隊最後贏得勝利。

俄羅斯全場掌握57％的控球時間，優於紐西蘭只有43％；這場比賽俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）也親自觀戰。

俄羅斯隊。（法新社）

俄羅斯球員魯夏可夫（紅衣）在第31分鐘越過紐西蘭門將，踢進第1分，但大會紀錄卻是紐西蘭球員的烏龍球。（法新社）

俄羅斯總統普廷也親自觀戰。（歐新社）