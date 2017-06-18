MLB》哈波愛爸爸貼臉上 國民3轟攻破大都會

哈波臉上的遮陽貼片印有「❤ MY DAD」的字樣。（法新社）

〔記者張浩群／綜合報導〕國民與大都會的四連戰第3場，國民今天此役砲火四射，全場敲出3轟狂掃11安，再加上「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的5.1局好投，國民終場以7：4擊敗大都會，系列戰已拿下3連勝。今天剛好是美國的父親節，國民當家球星哈波（Bryce Harper）也大秀巧思，臉上的遮陽貼片上印有「❤ MY DAD」的字樣，表達自己對父親的愛。

國民開路先鋒透納（Trea Turner）首局首打席就砲轟大都會先發投手魯戈（Seth Lugo），而2局上捕手羅巴頓（Jose Lobaton）接力開轟，國民前4局每局都有得分，取得4：1的領先，大都會在比賽中段也展開反攻，追回2分，不過林德（Adam Lind）在8局上敲出2分砲穩住領先優勢，「古巴飛彈」塞斯佩德斯（Yoenis Céspedes）在下個半局回敬陽春砲，此役繳出5支4的猛打賞數據，雷耶斯（Jose Reyes）則敲出帶有1分打點的左外野安打，大都會再度追到2分差。

倫登（Anthony Rendon）在9局上打回保險分，國民終場就以7：4贏球，史崔斯柏格先發5.1局飆5K失2分拿下本季第8勝；魯戈主投6.2局挨7安失4分（3分自責分），另有2次保送和5次三振，吞下本季首敗。

史崔斯柏格拿下本季第8勝。（美聯社）