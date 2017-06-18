NBA》騎士老將萌生退休念頭 詹皇溫暖回應
2017/06/18 09:06
傑佛森。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕即將滿37歲的騎士老將傑佛森（Richard Jefferson）在去年宣布退休又復出後，最近又再度出現退休的念頭了嗎？
傑佛森在去年球季騎士奪冠後，閃電宣布退休，不過維持沒多久就改變心意，又和騎士再簽2年約，他在2017-18年球季的合約為250萬美元。
近日傑佛森在節目上說：「我不知道接下來的球季會如何。但老實說，再度回到球隊，一切的體驗都很值得，因為我們帶給球迷很多他們從未見過的事情。」
傑佛森本季平均上場20.4分鐘，可拿下5.7分、2.6籃板及1助攻。
聽到隊友的說法，詹姆斯（LeBron James）也給予溫暖的回應，「不管你做什麼決定，傑佛森，你在克里夫蘭始終有個家。」
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