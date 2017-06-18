NBA》「你穿那衣服不好看！」騎士老闆反擊D.格林

D.格林。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星D.格林（Draymond Green）日前在封王遊行中，穿著嘲諷騎士的「Quickie」T恤上街，引發球迷關注，還和騎士球星詹姆斯（LeBron James）在社群媒體上大打嘴砲，騎士隊老闆吉伯特（Dan Gilbert）日前也加入戰局，在推特上稱D.格林穿那件衣服不好看。

「恭喜你！但你穿著這件衣服站在台上並不好看，格林」騎士老闆吉伯特日前也在推特上發文，加入D.格林與詹姆斯的唇槍舌戰中。

但事實上，D.格林與吉伯特兩人同樣畢業於密西根州大，關係並不差，且吉伯特去年還透露，對於當年選秀會沒把D.格林選進球隊一事，相當後悔。

吉伯特。（資料照，法新社）