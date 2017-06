MLB》道奇席格超猛守備 轉身跳躍傳球刺殺跑者（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天對紅人的比賽中,靠著21歲超級菜鳥貝林格(Cody Bellinger)、以及普伊格(Yasiel Puig)開轟,最後以10:2獲勝。去年拿下國聯新人王的道奇游擊手席格(Corey Seager)在比賽中展現跳躍傳球的守備美技。

9局下,紅人游擊手柯札特(Zack Cozart)擊出三、游間方向滾地球,眼看就要穿越,道奇游擊手席格接到球後,迅速轉身跳躍傳球,一個彈跳進到一壘手的手套,刺殺跑者。紅人隊當下提出挑戰,裁判檢視後仍維持判決。

道奇打線全場打了12支安打,超級菜鳥貝林格單場3安打包含一發兩分砲共有3分打點,普伊格單場2安包含1轟有3分打點,泰勒(Chris Taylor)1安2打點,佩德森(Joc Pederson)4打數有1陽春砲,席格2安1打點。

道奇韓籍投手柳賢振主投5局,被敲8支安打失掉2分,送出7次三振、2保送,拿下本季第3勝;紅人先發沃切喬斯基(Asher Wojciechowski)僅投2.1局被敲5安(包含2轟),失掉6分5分自責,吞下本季首敗。

席格。(法新社)