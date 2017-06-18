MLB》道奇席格超猛守備 轉身跳躍傳球刺殺跑者（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇今天對紅人的比賽中，靠著21歲超級菜鳥貝林格（Cody Bellinger）、以及普伊格（Yasiel Puig）開轟，最後以10：2獲勝。去年拿下國聯新人王的道奇游擊手席格（Corey Seager）在比賽中展現跳躍傳球的守備美技。

9局下，紅人游擊手柯札特（Zack Cozart）擊出三、游間方向滾地球，眼看就要穿越，道奇游擊手席格接到球後，迅速轉身跳躍傳球，一個彈跳進到一壘手的手套，刺殺跑者。紅人隊當下提出挑戰，裁判檢視後仍維持判決。

道奇打線全場打了12支安打，超級菜鳥貝林格單場3安打包含一發兩分砲共有3分打點，普伊格單場2安包含1轟有3分打點，泰勒（Chris Taylor）1安2打點，佩德森（Joc Pederson）4打數有1陽春砲，席格2安1打點。

道奇韓籍投手柳賢振主投5局，被敲8支安打失掉2分，送出7次三振、2保送，拿下本季第3勝；紅人先發沃切喬斯基（Asher Wojciechowski）僅投2.1局被敲5安（包含2轟），失掉6分5分自責，吞下本季首敗。

席格。（法新社）