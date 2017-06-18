今日MLB戰績

2017/06/18 11:20

勇士菲力普斯敲出再見安打，助球隊在延長賽勝過馬林魚。（法新社）

白襪5：2藍鳥

印地安人9：3雙城

巨人1：5洛磯

紅雀7：15金鶯

洋基2：5運動家

響尾蛇5：1費城人

道奇10：2紅人

水手4：10遊騎兵

馬林魚7：8勇士（10局）

教士7：5釀酒人（11局）

光芒3：2老虎

國民7：4大都會

水手4：10遊騎兵

紅襪1：7太空人

小熊3：4海盜

皇家0：9天使

印地安人6：2雙城（4/9補賽）

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