今日MLB戰績
2017/06/18 11:20
勇士菲力普斯敲出再見安打，助球隊在延長賽勝過馬林魚。（法新社）
白襪5：2藍鳥
印地安人9：3雙城
響尾蛇5：1費城人
水手4：10遊騎兵
馬林魚7：8勇士（10局）
水手4：10遊騎兵
小熊3：4海盜
皇家0：9天使
印地安人6：2雙城（4/9補賽）
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