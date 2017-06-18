中職》台南獅象賽午場又延 7/2洲際再戰

〔記者郭羿婕／台南報導〕受連日大雨影響，原定今天下午1點於台南球場進行的獅象戰午場，再度因天候不佳延賽，改至7月2日下午5點在洲際棒球場補賽，就看晚場能否順利開打。

台南球場獅象雙重賽首戰又因雨延賽。（資料照，記者郭羿婕攝）