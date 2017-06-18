MLB》超越前打擊三冠王 卡布雷拉453轟獨居史上第37
2017/06/18 10:14
Miggy being Miggy. Miguel Cabrera blasts an oppo home run off Chris Archer.@tigers take the 2-1 lead over the Rays in the 6th. #MLBonFS1 pic.twitter.com/ZXwchBvUkP— FOX Sports: MLB （@MLBONFOX） 2017年6月17日
〔體育中心／綜合報導〕2012年拿下美聯打擊三冠王的老虎重砲卡布雷拉（Miguel Cabrera）5月22日至6月15日陷入全壘打荒，連續22場未開轟，近日打擊手感逐漸回溫，3場敲出2轟，今天面對光芒夯出一發陽春砲，生涯全壘打數累積至453轟，排名史上第37位。
卡布雷拉今天在6局下面對光芒王牌亞契（Chris Archer）敲出一發超前的右外野陽春砲，幫助老虎取得2：1領先，不過光芒的反擊也來得相當快，7局上靠著連續3支安打和1次保送，攻下2分逆轉戰局，光芒終場就以3：2擊敗老虎。
兩隊王牌投手此役都繳出優質先發，亞契主投6局飆8K失2分，拿下本季第5勝；富爾默（Michael Fulmer）則是先發6.2局失3分，另有4次保送和3次三振，苦吞第5敗。
卡布雷拉今天敲出生涯第453轟，超越20世紀最後拿下打擊三冠王的名人堂球星亞斯崔斯基（Carl Yastrzemski），獨佔史上第37位。亞斯崔斯基大聯盟23個賽季都效力於紅襪，生涯共累積452轟，他曾在1967年以打擊率3成26、44轟、121分打點成為美聯打擊三冠王，睽違45年後卡布雷拉再度完成這項壯舉。
卡布雷拉敲出生涯第453轟。（法新社）
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