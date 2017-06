MLB》再遠都能傳到！馬查多秀超噁傳球臂力（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕金鶯今天在主場迎戰紅雀,2局下一口氣灌進7分,讓紅雀先發投手韋恩萊特(Adam Wainwright)投不滿2局黯然退場,終場金鶯以15:7大勝,其中3壘手馬查多(Manny Machado)的精彩美技也令球迷直呼不可思議。

8局上半,2壘有人,紅雀吉歐可(Jedd Gyorko)擊出3壘方向強勁彈跳球,金鶯3壘手馬查多在界外接到這球後,展現超強傳球臂力,沒有任何彈跳,準準的傳進1壘手手套,精彩美技博得滿堂彩。

馬查多今天除上演美技,還敲出2分打點全壘打,繳出5支2、2打點的成績,不過目前打擊率仍只有2成15。

金鶯此役火力全開,讓紅雀先發投手韋恩萊特僅投1.2局就挨了3轟,狂丟9分黯然退場,最後吞下敗投。

馬查多今天不止展現美技守備還開轟。(資料照,美聯社)