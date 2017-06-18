MLB》再遠都能傳到！馬查多秀超噁傳球臂力（影音）
2017/06/18 10:06
〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天在主場迎戰紅雀，2局下一口氣灌進7分，讓紅雀先發投手韋恩萊特（Adam Wainwright）投不滿2局黯然退場，終場金鶯以15：7大勝，其中3壘手馬查多（Manny Machado）的精彩美技也令球迷直呼不可思議。
8局上半，2壘有人，紅雀吉歐可（Jedd Gyorko）擊出3壘方向強勁彈跳球，金鶯3壘手馬查多在界外接到這球後，展現超強傳球臂力，沒有任何彈跳，準準的傳進1壘手手套，精彩美技博得滿堂彩。
馬查多今天除上演美技，還敲出2分打點全壘打，繳出5支2、2打點的成績，不過目前打擊率仍只有2成15。
金鶯此役火力全開，讓紅雀先發投手韋恩萊特僅投1.2局就挨了3轟，狂丟9分黯然退場，最後吞下敗投。
馬查多今天不止展現美技守備還開轟。（資料照，美聯社）
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