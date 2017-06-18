日職》季前傷痛讓陽岱鋼苦惱 「到底是為了什麼來巨人？」

陽岱鋼。（圖片取自讀賣巨人官方推特）

〔記者林子翔／綜合報導〕讀賣巨人陽岱鋼昨天敲出轉隊後首轟，助球隊獲勝。他接受日媒訪問時坦言，季前受傷時一個人在三軍苦練，一度問自己，「我到底是為了什麼來巨人隊的？」

陽岱鋼去年底以5年22.5億日圓加盟，只是受到春訓右大腿拉傷、左小腿筋膜炎影響，本月6日才升上一軍。

《日刊體育》報導，陽岱鋼因傷無法在開幕戰就登上一軍，他4月就讓家人先回台灣，「不想讓他們看到這樣的我。」巨人三軍全體練習時，陽岱鋼一個人獨自苦練，他的笑容也因此消失，「我到底是為了什麼來巨人的？」

養傷期間，陽岱鋼每天都會與在台灣的家人通電話，他認為自己要等傷好了、並可以上場比賽，才會邀家人到日本。陽岱鋼在投球機前練打至少600球，即使右手長繭仍繼續打，「能盡情打，真的很開心。」他咬緊牙關持續練揮。

陽岱鋼回歸一軍後，巨人13日舉辦「岱鋼日」，他也邀爸媽赴日應援，並在家人的見證下完成生涯1000場出賽。

但陽岱鋼15日在比賽中遭到軟銀投手森唯斗丟頭部觸身球，一度讓人擔心是否又受傷，所幸檢查無大礙，他也在昨天揮出轉隊巨人後的首轟，「大家能愉快地一起打棒球，明天也想獲得勝利。」

陽岱鋼昨敲本季首轟。（圖片取自讀賣巨人官方推特）