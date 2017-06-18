MLB》13支一壘打掃翻巨人 洛磯笑納對戰八連勝
2017/06/18 12:42
弗利蘭化身滾地王子笑納第八勝。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕洛磯今於主場續戰同區墊底的巨人，菜鳥左投弗利蘭（Kyle Freeland）主投6局只失1分，製造11個滾地出局瓦解巨人攻勢，洛磯全場14安僅1長打，仍展現超高得分效率以5：1贏球，只差一勝就能橫掃巨人。
弗利蘭於2局上遭強襲球擊中前臂，雖是投球慣用手但未影響表現，僅在4局上挨兩安丟掉此役唯一一分，送出3K皆在關鍵時刻化解危機。巨人此役得點圈有人打擊機會7支1成為落敗關鍵。
反觀洛機此役發揮得分高效率，儘管全場14安有13支都是一壘安打，但得點圈有人打擊率高達5成展現極高得分效率，得到的5分都是在兩出局後打回，連三場擊敗巨人讓洛磯笑納對戰8連勝，並以45勝26敗續居國西龍頭。
洛磯打線有效串聯火力。（美聯社）
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