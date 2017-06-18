棒球》一個不死三振 竟讓跑者從一壘衝本壘得分（影音）
2017/06/18 11:12
Antoine Duplantis steals second... and then just keeps running and running!!— NCAA Baseball （@NCAACWS） 2017年6月18日
Florida State 2, LSU 1 - End 1 pic.twitter.com/cO5kt4TWS0
〔體育中心／綜合報導〕路易斯安那州立大學在週六對上佛羅里達州立大學的比賽，跑者趁對手不注意，利用一個不死三振，從一壘直衝回本壘得分。
1局下，路易斯安那州立大學攻占1壘，打者出棒過半遭到三振，但佛羅里達州立大學的捕手沒有接好讓球滾到後方，路易斯安那州立大學跑者杜普蘭蒂斯（Antoine Duplantis）從一壘開始狂奔，加上對手無人補位本壘，讓杜普蘭蒂斯直衝回本壘得分。
路易斯安那州立大學最後靠著8局下攻下關鍵2分，終場以5：4逆轉贏球。（更新時間：1130）
路易斯安那州立大學選手杜普蘭蒂斯。（USA Today Sports）
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