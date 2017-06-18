MLB》父親節快樂！迪謝茲將父子合照印釘鞋

迪謝茲的父親節特製釘鞋。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天剛好是美國的父親節，許多球員也都在比賽中對爸爸示愛，包括遊騎兵外野手迪謝茲（Delino DeShield）以及國民看板球星哈波（Bryce Harper）等，都用獨特的方來慶祝父親節。

迪謝茲將與父親的童年合照印製在釘鞋上，獨特的父親節禮物吸引眾人目光。照片中小迪謝茲坐在父親的肩膀上，畫面溫馨可愛，鞋上還寫著「第一對高中畢業後在首輪就被選中的父子檔」，來展現對父親的愛，令外界大呼感動。

迪謝茲與父親的童年合照。（取自網路）

而哈波以及光芒打者貝克漢（Tim Beckham）等多名球星，則是選擇在臉上貼上印有「❤ MY DAD」的遮陽貼片，來表達對父親的愛。

哈波臉上的遮陽貼片印有「❤ MY DAD」的字樣。（法新社）

光芒打者貝克漢（美聯社）