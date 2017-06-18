日職》開轟後好心情 岱桑賽前好happy
2017/06/18 11:14
陽岱鋼賽前好心情。（特派記者倪婉君攝）
〔特派記者倪婉君／東京報導〕陽岱鋼昨轟出轉隊巨人的第1彈後，今天賽前顯得心情很好，不時展現笑容，和隊長坂本勇人也是有說有笑，還跑到羅德串門子。
在經歷恐怖頭部觸身球後，陽岱鋼只在前天休息1場，昨天就擔任先發第6棒上場，還繳出5打數2安打2打點的好表現。巨人監督高橋由伸稱讚陽岱鋼是很棒的打者，賽前高橋也不時揮棒，似乎也很想打擊。
陽岱鋼在賽前相當活躍，不時跟隊友、教練聊天，和昨天開心擊掌的坂本勇人更是一遇到就互相打氣、聊天。
陽岱鋼跑到羅德串門子。（特派記者倪婉君攝）
陽岱鋼賽前好心情。（特派記者倪婉君攝）
（特派記者倪婉君攝）
（特派記者倪婉君攝）
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