NBA》選秀前苦練 朗佐：我將成聯盟最佳中距離射手（影音）

〔體育中心／綜合報導〕NBA選秀即將舉行，先前因為老爸不斷在媒體上放話而聲名大噪的朗佐（Lonzo Ball）也是本次選秀熱門人選之一，朗佐日前表示，他將會發揮自己的優勢，苦練成為聯盟最佳中距離射手。

「在接下來的階段，我將會遇到更多更高大的對手，所以需要有更好的急停跳投及拋投的能力，我也將繼續專注在這之上。」朗佐也發下豪語表示，想達成目標，就要盡力做到最好，他也有信心成為聯盟當中最優秀的中距離射手。

外媒報導中也提到，朗佐的中距離投籃表現也確實出色，先前在UCLA曾單季繳出三分線內73.2%的命中率。

隨著76人將透過交易網羅佛爾茲（Markelle Fultz），朗佐可能只有機會與另一熱門新秀傑克森（Josh Jackson）競逐榜眼。

朗佐（左）。（資料照，美聯社）