MLB》紅襪塞揚強投又落難 成美聯最多敗投手
2017/06/18 11:40
紅襪投手波瑟羅。（USA Today Sports）
〔記者林子翔／綜合報導〕上季奪得美聯塞揚獎的紅襪投手波瑟羅（Rick Porcello）今年卻投得跌跌撞撞，他今天面對美西龍頭太空人，6局投球挨2轟失掉7分，紅襪最後以1：7輸球。
波瑟羅此戰主投6局，被敲10支安打，包含艾圖維（Jose Altuve）陽春砲、貝爾川（Carlos Beltran）兩分砲，共失掉7分，另有3次三振、1次保送，防禦率升至5.05。波瑟羅吞下本季第9敗，是美聯最多敗的投手，與巨人投手薩瑪賈（Jeff Samardzija）並列大聯盟最多敗的球員。
去年以22勝4敗、防禦率3.15拿下美聯塞揚獎的波瑟羅，本季狀況欠佳，至今繳出3勝9敗，防禦率5.05的成績，完全不見上季塞揚身手。
太空人先發保里諾（David Paulino）6局投球僅被敲3支安打，包含楊恩（Chris Young）的陽春砲失掉1分，加上三名後援投手連手封鎖紅襪打線，讓保里諾拿下本季首勝。
太空人全場出現11安打，貝爾川單場2安包含1轟有3分打點，艾圖維2安包含一陽春砲有2分打點，麥肯（Brian McCann）1安1打點；反觀紅襪打線僅3支安打。
紅襪投手波瑟羅。（法新社）
貝爾川。（法新社）
太空人先發保里諾。（法新社）
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