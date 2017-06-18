NBA》準狀元郎將加盟七六人 推特王合照看端倪

佛爾茲（右二）今天前往參加七六人試訓。（取自七六人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕選秀狀元大熱門佛爾茲（Markelle Fultz）今天前往費城參加七六人試訓，稍早有消息指出，塞爾提克與七六人的選秀權交易案將會通過，這也使得此次試訓引發關注，而七六人主力球星恩比德（Joel Embiid）也在個人推特上PO他與佛爾茲更衣櫃的合照，暗示這名華盛頓大學主控以狀元之姿加盟七六人已成定局。

佛爾茲今天參加七六人的試訓，許多七六人球員也到場觀看，包括恩比德和西蒙斯（Ben Simmons）兩大看板球星，而「推特王」恩比德除了放上他們的合照外，還PO出球團以佛爾茲專屬更衣櫃為背景的照片，並寫到「Trust The Process（相信過程）」。他認為如果佛爾茲加盟成真，他們有機會成為傳奇。

而知名籃球記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，塞爾提克與七六人以達成交易協議，正式消息將會在週二公布，他透露綠衫軍將送出第一順位選秀權，換取七六人的第三順位選秀權和明年的湖人首輪選秀權及2019年的國王首輪選秀權。

對於選秀權交易傳聞頻傳，佛爾茲表示自己沒有太去關心這些事情，他說：「無論未來我會去哪裡，我希望我能把天賦帶給需要我的球隊，盡全力幫助球隊獲勝。」

Trust The Process pic.twitter.com/LLNzDiBWpc — Joel Embiid （@JoelEmbiid） 2017年6月17日