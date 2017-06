MLB》602轟出爐 普神躍居生涯打點排行榜第十（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕天使打線今以首打席全壘打招待來訪的皇家,重砲普侯斯(Albert Pujols)隨後也開轟,躍居大聯盟生涯打點排行榜第10名,全場掃出4轟的天使終場以9:0完封皇家。

天使前4局打完取得4:0領先,5局下續展攻勢拿分,普侯斯出棒撈起一記偏低速球,扛成左中外野兩分砲,這支生涯第602號全壘打掃回2分打點,讓普侯斯以1865分打點超越奧特(Mel Ott),躍居大聯盟生涯打點排行榜第10名。

挨轟的皇家菜鳥裘尼斯(Jake Junis)表示,他認為那球投得挺不錯的,但也證明普侯斯的確是當今最棒的打者之一。

普侯斯開轟,躍居打點排行榜第十名。(法新社)