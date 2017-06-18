MLB》602轟出爐 普神躍居生涯打點排行榜第十（影音）
2017/06/18 13:47
〔體育中心／綜合報導〕天使打線今以首打席全壘打招待來訪的皇家，重砲普侯斯（Albert Pujols）隨後也開轟，躍居大聯盟生涯打點排行榜第10名，全場掃出4轟的天使終場以9：0完封皇家。
天使前4局打完取得4：0領先，5局下續展攻勢拿分，普侯斯出棒撈起一記偏低速球，扛成左中外野兩分砲，這支生涯第602號全壘打掃回2分打點，讓普侯斯以1865分打點超越奧特（Mel Ott），躍居大聯盟生涯打點排行榜第10名。
挨轟的皇家菜鳥裘尼斯（Jake Junis）表示，他認為那球投得挺不錯的，但也證明普侯斯的確是當今最棒的打者之一。
普侯斯開轟，躍居打點排行榜第十名。（法新社）
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