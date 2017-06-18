MLB》田中將大頻頻挨轟 被全壘打數並列美聯最多
2017/06/18 12:14
田中將大。（法新社）
〔記者林子翔／綜合報導〕洋基日籍投手田中將大今天對運動家僅投4局失5分，吞下本季第7敗，他至今挨了21轟，並列美聯最多。田中將大賽後透過翻譯表示，單場挨了3轟的投球表現，這無法接受，也自責沒有把投球工作做好。
田中將大此戰4局被敲5安，有3發是全壘打，包含喬伊斯（Matt Joyce）的首打席陽春砲、希利（Ryon Healy）的雙響砲，讓他苦吞敗投。田中將大近7戰先發吞下6敗，目前戰績5勝7敗、防禦率6.34。
「這三發全壘打，無法接受。」田中將大表示，「那兩打席對希利，我沒能把球控好，而且還投到他喜歡的位置，這也是無法接受。」他說，「我沒有做好投球工作，我投得太甜讓他們可以很好揮擊。」
田中將大去年球季繳出14勝4敗、防禦率3.07，整季投球局數199.2局被敲22轟，但本季至今76.2局的投球就被轟了21轟，與天使投手諾拉斯可（Ricky Nolasco）並列美聯最容易被挨轟的投手。
本季大聯盟最會被對手敲轟的是40歲紅人老投手阿洛尤（Bronson Arroyo），他在68局投球中被敲87支安打，其中有22發是全壘打，目前戰績為3勝5敗、防禦率7.01。
田中將大。（法新社）
田中將大。（法新社）
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