MLB》曾仁和6局丟7分吞敗 胡智為後援0.2局無失分
2017/06/18 14:20
曾仁和先發6局挨轟吞敗。（取自MiLB官網）
〔體育中心／綜合報導〕效力小熊2A的台將曾仁和先發遇襲，今主投6局狂丟7分僅3分責失，隊友單局2次失誤遭隊友趁勢反撲，最終以5：7輸球，曾仁和苦吞敗投，隸屬光芒的胡智為則在3A登板後援0.2局無失分。
曾仁和首局就遭遇危機，登板後連挨2安再投暴投，接著挨轟又投保送，一個人次都未解決就陷入0：3落後，教練喊暫停後曾仁和回穩，飆K後再製造滾地雙殺及時止血，隊友在2下背靠背開轟，反以4：3超前。
2到5局無失分的曾仁和，6局上再遇亂流，飆K後連四壞投出保送，隊友守備失誤讓打者上壘，自己再投觸身面臨滿壘危機，不料守備再度當機，單局第2次失誤讓對方追平比數，曾仁和隨後再挨二壘打掉分，球隊反以5：7落後。
曾仁和此役用93球投完6局退場，其中62球好球，挨7安含一發3分彈，丟7分僅3分責失，送出5K另有2保送。小熊2A在比賽後半僅有1安無力追分，曾仁和雖繳優質先發仍苦吞本季個人第2敗。
前天後援0.2局無失分的光芒3A胡智為今再度亮相，8局下登板接替，僅花6球製造兩個滾地出局完成任務，連兩場無失分，所屬球隊最終以2：5落敗。
胡智為後援0.2局無失分。（資料照，法新社）
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