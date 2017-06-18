日職Live》阿部連兩打席開轟 巨人3：1羅德
2017/06/18 14:14
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球隊
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羅德
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巨人
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陽岱鋼
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0.263
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AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
第五局
角中勝也、大嶺翔大連續安打攻佔一三壘，老將井口資仁適時擊出高飛犧牲打，羅德追回1分。
第四局
阿部慎之助連2打席開轟，單場雙響砲，本季第9、10轟雙雙出爐，生涯累積383轟已經超越前巨人傳奇球星元辰德的382轟，躍居隊史第3位、巨人以3：0領先羅德，陽岱鋼遭到佐佐木千隼三振出局。
第三局
長野久義敲出右外野二壘安打，山本泰寬中間穿越安打打回球隊的第2分，這也是個人本季第一分打點，巨人以2：0領先羅德。
第二局
2上，帕雷德斯擊出此役雙方的第一支安打，大竹寬及時回穩，先是三振了潘尼亞，然後再讓角中勝也擊出游擊方向滾地球，跑向二壘的跑者潘尼亞遭到刺殺出局，而大嶺翔太的三壘方向強勁平飛球，遭到巨人三壘手麥基美技接殺。
2下，老將阿部慎之助在1人出局後敲出右外野陽春砲，幫助巨人先馳得點，下一棒陽岱鋼因近身球擦到衣服，獲得觸身球保送上壘。
第一局
1上，巨人先發投手大竹寬投出三上三下，開路先鋒桑托斯擊出二壘滾地球刺殺，而三木亮和鈴木大地皆擊出外野飛球，遭到接殺。
1下，羅德先發投手佐佐木千隼投出三上三下，長野久義擊出游擊滾地球刺殺，山本泰寬遭到三振，坂本勇人擊出外野飛球遭到接殺。
先發陣容
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羅德
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棒次
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讀賣巨人
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桑托斯
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1
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長野久義
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三木亮
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2
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山本泰寬
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鈴木大地
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3
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坂本勇人
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帕雷德斯
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4
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麥基
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潘尼亞
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5
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阿部慎之助
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角中勝也
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6
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陽岱鋼
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大嶺翔太
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7
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橋本到
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江村直也
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8
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小林誠司
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佐佐木千隼
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9
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大竹寬
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佐佐木千隼
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先發投手
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大竹寬
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