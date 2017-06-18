日職Live》阿部連兩打席開轟 巨人3：1羅德

2017/06/18 14:14

球隊

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

羅德

 0 0 0 0 0 0

1

4

0

巨人

 0 1 1 1 0

3

 4

0

 

AB

H

BB

RBI

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

1

0

0

0

1

0

0

0.263

AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第五局

角中勝也、大嶺翔大連續安打攻佔一三壘，老將井口資仁適時擊出高飛犧牲打，羅德追回1分。

第四局

阿部慎之助連2打席開轟，單場雙響砲，本季第9、10轟雙雙出爐，生涯累積383轟已經超越前巨人傳奇球星元辰德的382轟，躍居隊史第3位、巨人以3：0領先羅德，陽岱鋼遭到佐佐木千隼三振出局

第三局

長野久義敲出右外野二壘安打，山本泰寬中間穿越安打打回球隊的第2分，這也是個人本季第一分打點，巨人以2：0領先羅德。

第二局

2上，帕雷德斯擊出此役雙方的第一支安打，大竹寬及時回穩，先是三振了潘尼亞，然後再讓角中勝也擊出游擊方向滾地球，跑向二壘的跑者潘尼亞遭到刺殺出局，而大嶺翔太的三壘方向強勁平飛球，遭到巨人三壘手麥基美技接殺。

2下，老將阿部慎之助在1人出局後敲出右外野陽春砲，幫助巨人先馳得點，下一棒陽岱鋼因近身球擦到衣服，獲得觸身球保送上壘。

第一局

1上，巨人先發投手大竹寬投出三上三下，開路先鋒桑托斯擊出二壘滾地球刺殺，而三木亮和鈴木大地皆擊出外野飛球，遭到接殺。

1下，羅德先發投手佐佐木千隼投出三上三下，長野久義擊出游擊滾地球刺殺，山本泰寬遭到三振，坂本勇人擊出外野飛球遭到接殺。

先發陣容

羅德

棒次

讀賣巨人

桑托斯

1

長野久義

三木亮

2

山本泰寬

鈴木大地

3

坂本勇人

帕雷德斯

4

麥基

潘尼亞

5

阿部慎之助

角中勝也

6

陽岱鋼

大嶺翔太

7

橋本到

江村直也

8

小林誠司

佐佐木千隼

9

大竹寬

佐佐木千隼

先發投手

大竹寬

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